السفير البريطاني يعرب عن رغبته زيارة بنغازي ومصراتة

أعرب السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيتر، الثلاثاء عن رغبته في زيارة مدينة بنغازي ومدينة مصراتة، مشيراً إلى أنه قابل عددا من أعضاء مجلس النواب.

وقال السفير فرانك بيكر،في تصريح مصور لوسائل الإعلام «إن نقاشاته مع أعضاء البرلمان بشأن الوضع الليبي كانت ممتازة». وأضاف: «قمت بزيارة طبرق وطرابلس وأرغب في زيارة المدن الليبية كافة مثل بنغازي ومصراتة وغيرها»، مشيراً إلى أن هناك علاقات «تاريخية قوية» بين بريطانيا وليبيا.

يذكر أن السفير البريطاني لدى ليبيا فرانك بيكر، بحث مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، يوم الثلاثاء، في طبرق آخر المستجدات السياسية والأوضاع في ليبيا. وتولى السفير فرانك بيكر، مهام عمله على رأس البعثة الدبلوماسية البريطانية لدى ليبيا مطلع فبراير الجاري، خلفًا للسفير السابق بيتر ميليت.

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