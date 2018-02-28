خارجية مصر : بعض الأطراف الخارجية تقوض جهود استقرار ليبيا

كشف وزير الخارجية المصري، سامح شكري، أن “هناك مساعي من بعض الأطراف الخارجية لإمداد الجماعات المتطرفة بالسلاح في ليبيا ما يقوض الجهود الإقليمية والأممية لحفظ الاستقرار في ليبيا».

وأعرب شكري في بيان أصدرته الخارجية المصرية يوم الثلاثاء عن قلقه من اضطرابات الأوضاع الأمنية التي شهدتها الدولة الليبية خلال الفترة الأخيرة في بعض المدن بالبلاد، ما يؤدي إلى تعطل المساعي إلى الانتقال بالدولة إلى حالة الاستقرار.

والتقى وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة، نظيره المصري، سامح شكري، يوم الثلاثاء، على هامش مشاركته في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان في جنيف.

واستعرض الوزيران خلال اللقاء أبرز المستجدات على الساحة الليبية، بما في ذلك الجهود التي يقوم بها المبعوث الأممي لتقريب مواقف الأطراف الليبية المختلفة والإعداد للانتخابات، حيث أكد «شكري» التزام مصر الدائم بدعم جهود الاستقرار في ليبيا وفقاً لتطلعات كافة أبناء الشعب الليبي.

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