مؤسسة النفط وشركة شلمبرجير تبحثان سبل زيادة الإنتاج

اجتمع مدير المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله المدير الإقليمي لشمال إفريقيا لشركة شلمبرجير “زياد بن حمّاد” لبحث خطط توسيع تواجد الشركة في السوق الليبي.

وبينت المؤسسة في تدوينة لها بموقع “فيسبوك” انه جرى “خلال الاجتماع (الذي عقد بمقر المؤسسة في مدينة طرابلس) مناقشة خطط الشركة في توسيع تواجدها وتوفيرها للمعدات المتعلقة بتقنيات الحفر التطويري والاستكشافي بمواقع العمليات النفطية كما تم التطرق إلى خطط متوسطة المدى لزيادة معدلات الإنتاج للعام 2018”.

وبحث الاجتماع “مساهمة شركة شلمبجير العالمية من خلال ورشة عمل ستعقد بين الطرفين في الفترة القريبة القادمة لدراسة كل ما يتعلق بتقنيات الحفر وطرق الرفع الصناعي المختلفة”.

وشارك في الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط أبو القاسم شنقير والعماري محمد والمدير العام لشركة شلمبرجير بليبيا رضا الكبير، ومدير خدمات الإنتاج لشمال إفريقيا بالشركة باولو أباتي، ونائب المدير العام بالشركة فرع ليبيا صالح ابو خريص، ومدير ادارة تطوير الاحتياطي بالمؤسسة السيد نور الدين الشقمان.

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