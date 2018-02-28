#ليبيا_الآن|تباحث رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي اليوم الأربعاء، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا غسان سلامة بمقر المجلس #بطرابلس، تطورات الوضع السياسي ومستجدات خطة عمل الأمم المتحدة حول ليبيا، والمقترحات المطروحة لتعديل الإتفاق السياسي، وسُبل استئناف المفاوضات والحوار بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.