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#ليبيا_الآن|تباحث رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي اليوم الأربعاء، …

تم النشر منذُ 16 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن|تباحث رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي اليوم الأربعاء، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا غسان سلامة بمقر المجلس #بطرابلس، تطورات الوضع السياسي ومستجدات خطة عمل الأمم المتحدة حول ليبيا، والمقترحات المطروحة لتعديل الإتفاق السياسي، وسُبل استئناف المفاوضات والحوار بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.

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