#ليبيا_الآن|تباحث رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي اليوم الأربعاء، مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بليبيا غسان سلامة بمقر المجلس #بطرابلس، تطورات الوضع السياسي ومستجدات خطة عمل الأمم المتحدة حول ليبيا، والمقترحات المطروحة لتعديل الإتفاق السياسي، وسُبل استئناف المفاوضات والحوار بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
قبيلة التبو: أولاد سليمان يريدون السيطرة على سبها وحكم الجنوب والتخلص من التبو
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة ليبيا
الصادق الغرياني لـ ” التناصح”: برقة تحت الاحتلال و “الصخيرات” هو الفوضى بعينها
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
وفد من الجامعات الليبية يزور جامعة عين شمس المصرية
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
الرئاسي يكلف ‘عبدالله عون’ مستشارا للشؤون العسكرية
تم النشر منذُ 12 دقيقة
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك