وفد من الجامعات الليبية يزور جامعة عين شمس المصرية

قام وفد من عدد من الجامعات الليبية بزيارة لجامعة عين شمس المصرية لبحث سبل التعاون بين الجانبين.

وأوضحت جامعة عين شمس عبر موقعها الالكتروني أن الوفد الليبي أكد ضرورة بحث آفاق التعاون بين الجامعات الليبية وجامعة عين شمس، والاستفادة من خبرات أعضاء هيئة التدريس المصريين في شتي مجالات العلوم بالجامعة.

من جانبه أكد رئيس جامعة عين شمس عبد الوهاب عزت حرص الجامعة على إحياء علاقات التعاون الثقافي والعلمي بين مصر، وليبيا المجاورة والتي تعد عمقا ثقافيا لمصر.

وضم الوفد الليبي رئيس قطاع الجامعات بوزارة التعليم جمال بوفراج ، ورئيس قطاع البحث العلمي فيصل العبدلي ، ورئيس جامعة فرج بوشعالة مصراتة، ورئيس جامعة سبها مسعود الرقيق.

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