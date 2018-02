الصادق الغرياني لـ ” التناصح”: برقة تحت الاحتلال و “الصخيرات” هو الفوضى بعينها

المتوسط – سامر أبو وردة

قال المفتي المعزول، الصادق الغرياني، إن تسمية بعض أعضاء البرلمان المنحل لأنفسهم بأعضاء إقليم برقة خطأ لا يقبله شرع ولا قانون.

وأضاف الغرياني في معرض حديثه لبرنامج “الإسلام والحياة”، والمذاع على فضائية “التناصح” الإخوانية المملوكة لدار الإفتاء التي يترأسها الغرياني، أنه ينبغي على من يتكلم باسم برقة أن يحررها من الاحتلال الإماراتي-المصري، الذي يدنسها ويمتهنها – بحسب تعبيره –

وتابع ” الهدف من اتفاق الصخيرات هو الفوضى التي تشهدها البلاد حالياً”، مضيفًا بأن المنتفعين من الفوضى لا يريدون لها أن تنتهي في ليبيا كي لا يفقدوا مصالحهم.

وعرف عن الغرياني فتاواه المتطرفة، والتي تعطي غطاءً شرعياً للجماعات الإرهابية، ولمشاريع الفوضى والخراب والتشرذم في ليبيا.

ويحظى الغرياني بدعم قطري لا محدود، ولا تفوته مناسبة دون الإشادة بها، حتى وصل به الأمر أن قال في أحد تصريحاته ” إن من يتطاول على قطر هو دون مرتبة الكلب”، وهو ما قوبل بسخريّة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حينها.

