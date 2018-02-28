قبيلة التبو: أولاد سليمان يريدون السيطرة على سبها وحكم الجنوب والتخلص من التبو

أكد المتحدث باسم حكماء قبيلة التبو في سبها إبراهيم عثمان، أن أولاد سليمان، أرادوا بعد ثورة السابع عشر من فبراير، بسط سيطرتهم، وحكم سبها، والمنطقة الجنوبية بالكامل.

وأضاف في تصريح لـ “قناة ليبيا” أمس، أن ما يحدث الآن هو محاولة التخلص من قبيلة التبو .

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