بلدية المرج تستلم صالة للألعاب الرياضية بمواصفات عالمية

قام عميد بلدية المرج المقدم وهبي أنور الرخ، بالإشراف على وصول صالة الألعاب الرياضية بالمدينة الرياضية المرج.

و تتضمن صالة الألعاب الرياضية عدد أربع ألعاب رياضية وهي لعبة كرة السلة ولعبة الكرة الطائرة ولعبة كرة اليد ولعبة كرة القدم للخماسيات.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمجلس البلدي المرج النقيب فرج الناظوري،”إن الصالة الرياضية تعد من أحدث الصالات الرياضية في أوروبا والمعتمدة عالميا من قبل الفيفا وسيبدأ تركيبها خلال الأيام القليلة القادمة”.

