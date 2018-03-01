مصرف الوحدة يشرع في عملية بيع الدولار لأرباب الأسر بكل فروعه

قال مدير إدارة الفروع لمصرف الوحدة فوزي جدولة، إن المصرف باشر في عملية بيع الدولار لأرباب الأسرة الليبية لهذا العام 2018.

وأوضح جدولة في تصريح خاص لــــ” بوابة أفريقيا الإخبارية “، أن كل فروع مصرف الوحدة بدأت في استئناف عملية بيع الدولار والحصة المخصصة لأرباب الأسر لهذا العام، مؤكداً أن عملية البيع لهذا العام عملية “بسيطة وسلسة” حسب وصفه، والإجراءات قليلة مقارنة بالعام الماضي وذلك لأنها كانت مرحلة بداية وتجربة لبيع الدولار لأرباب الأسر.

هذا وقامت الإدارة العامة لمصرف الوحدة بتكليف موظف مسؤول بكل فرع بصفة رئيس لجنة منحة أرباب الأسر للإجابة عن استفسارات ومعالجة المشاكل الإدارية والفنية في تسهيل إجراءات الحصول على المنحة للعام 2018 م على المواطن.

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