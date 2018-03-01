المسماري لـ "بوأبة أفريقيا" السراج اعتبر ملف تاورغاء في مزاد المساومة السياسية

وصفت عضو مجلس النواب ” سلطنة المسماري” أن وضع أهل تاورغاء وضع مأساوي وشكل عائقاً كبيراً، وعلى الليبيين أن يتحملوا المسؤولية الأخلاقية تجاه أهل تاورغاء، وأن الحل الآن لهذا الملف هو أن “يرجعوا لمدينتهم بقوة تحميهم وترجعهم بالقوة” وهذا طبعاً غير متأتٍ.

وأضافت في تصريحها الخاص ” لبوابة أفريقيا الإخبارية” أن المشايخ والأعيان ومؤسسات المجتمع المدني ولجان المصالحة لهم دور فعال مع عقلاء مصراته وخلق ضغط عليهم، ووضع المسؤولية الأخلاقية أمامهم، وذلك لأن أهل تاورغاء من حقهم الرجوع لمدينتهم، ومن حق أي متضرر التوجه للقضاء.

مطالبه بتنفيذ أحكام العدالة الانتقالية لكي يتم جبر الضرر وتهدئة النفوس، ولتكون الأرضية مهيأة لرجوع أهالي تاورغاء، مؤكدة أن مجلس النواب مع رجوعهم وذلك من عام 2015 أصدر قراراً برجوع أهل تاورغاء لمدينتهم واستمرار تواصل لجان النازحين والمهجرين بالمجلس مع بعثة الأمم المتحدة بشأن رجوعهم.

موضحه أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق “فائز السراج” اعتبر ملف تاورغاء في مزاد المساومة السياسية، وبالتالي أثر هذا على عودتهم لمدينة تاورغاء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية