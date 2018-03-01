هذا ما جاء باجتماع مؤسسات المجتمع المدني مع السفير البريطاني

عقد يوم أمس اجتماع موسع مع السفير البريطاني بعدد من مؤسسات المجتمع المدني وفعليات شبابية وتم مناقشة وطرح العديد من النقاط في الشأن السياسي الليبي، وتضمن اللقاء مناقشة بعض النقاط الهامة مع السفير كان من ضمنها، أسباب عدم دعم المملكة المتحدة والمجتمع الدولي بعد 2011م لليبيا، ومناقشة عدم دعم بريطانيا رفع حظر السلاح على الجيش الليبي المنبثق عن مجلس النواب الذي حارب الإرهاب نيابة عن العالم.

وعبر المجتمعون للسفير عن استغرابهم من تعامل بريطانيا مع المجلس الرئاسي غير الشرعي قبل أن ينال الثقة من مجلس النواب حسب الاتفاق السياسي، مؤكدين أن الشرعية الوحيدة في ليبيا هي لمجلس النواب والأجسام المنبثقة عنه.

وطالب الحضور بريطانيا باحترام إرادة الشعب الليبي في اختيار مصيره مثلما احترمت الحكومة البريطانية إرادة شعبها بعد الاستفتاء على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وأضافوا أنهم يروا أي موقف ملموس من بريطانيا في العديد من القضايا الهامة في ليبيا مثل قضية الجرافات التي تحمل الإرهابيين والسلاح إلى بنغازي طيلة 3 سنوات وقضية نازحي تاورغاء، مؤكدين أن الانطباع غير الجيد على دور الحكومة البريطانية هو بسبب تصرفات سفيرها السابق وبسبب دعمها للإخوان.

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