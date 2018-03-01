وفاة منسق الغرفة الأمنية المشتركة في طبرق‎

بحضور آمر منطقة طبرق العسكرية وآمر قاعدة جمال عبدالناصر ووفد من الاركان البرية والبحرية وكافة امراء الوحدات العسكرية بمنطقة البطنان والجهات المسؤولة بالمدينة، ودعت طبرق احد رموزها واحد قادة عملية الكرامة ومؤسسي غرفة عملياتها ومنسق الغرفة الامنية المشتركة بطبرق عميد ركن طيار حكيم عبدالرحمن المنفي.

هذا وكان العميد حكيم قد اصيب بجلطة دماغية اثناء عودته من مهمة عمل بمدينة بنغازي دخل على إثرها العناية المركزة وماهي الا ايام حتى انتقل الى الرفيق الأعلى.

ويعتبر العميد حكيم المنفي من ابرز الطيارين المهرة من المدرسة السوفييتية في سبعينات وثمانينات القرن الماضي، حيث تولىي مهام كثيرة وكان قائدا لعمليات عديده ومثل ليبيا في عدة ملتقيات دولية ومحافل عسكرية عالمية، اضافة الى ذلك فقد كان محاضرا بجامعة عمر المختار واستكمل علومه في مجالات عدة في الاستشعار عن بعد، والتصوير الجوي والمساحة وتحديد المواقع والحاسوب ونظم الجغرافيا وهو من مواليد طبرق 1952م وخريج الكلية الجوية الحربية بلبيس برتبة ملازم طيار سنة 1973م.

وللفقيد مواقف بطولية ابدا لا تنسي من بينها مشاركته في طلعات جوية دفاعا عن تراب ليبيا وكان من مؤسسي غرفة عمليات الكرامة برفقة الشهيد البطل علي الثمن وكلف في عمليات الكرامة بهمام صعبة وأداها على اكمل وجه.

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