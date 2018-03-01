استعدادا للمونديال.. السعودية تخسر برباعية ودية من العراق

كتب: علي الزيني

فاز المنتخب العراقي على ضيفه السعودي، بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في مباراة ودية دولية جمعتهما اليوم الأربعاء، على ملعب جذع النخلة في البصرة، بحضور 65 ألف متفرج ضمن استعدادات المنتخب العراقي لمونديال روسيا ، أحرز أهداف العراق، كل من سعيد ربيعي مدافع السعودية، بالخطأ في مرماه، في الدقيقة 21، وفي الدقيقة 47 سجل عماد محسن الهدف الثاني، وأضاف مهند علي هدفين، في الدقيقتين 51 و73، فيما أحرز حسن معاذ هدف السعودية الوحيد في الدقيقة 57.

جاءت المباراة فى محاولة من السعودية لمساعدة العراق، في رفع الحظر المفروض على أرضيه، من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

مع صافرة البداية، سيطر المنتخب السعودي على الكرة تماما، وحاصر أصحاب الأرض في منتصف ملعبهم، معتمدًا على تحركات محمد الشلهوب ومحمد الكويكبي وأحمد الفريدي خلف حسن الراهب.

وفي الدقيقة الثالثة، حانت لحظة توديع مهدي كريم قائد المنتخب العراقي للملاعب، وسط احتفاء جميع من في الملعب سواء الجانب العراقي أو السعودي، كما نال تحية حارة من الجماهير الغفيرة، قبل أن يغادر الملعب.

وبدأ شريط الفرص في الدقيقة الخامسة، عندما سدد عبد الله الزوري الظهير الأيسر للمنتخب السعودي، كرة على الطائر، مرت بجانب القائم الأيسر لمحمد حميد حارس العراق.

وألغى حكم المباراة، هدفًا سعوديًا في الدقيقة العاشرة، سجله حسن الراهب من موقع متسلل، بعد لعبة ثلاثية بينه وبين محمد الشلهوب وأحمد الفريدي، قبل أن يضعها في المرمى.

بدأ منتخب أسود الرافدين يدخل خطوة بخطوة في أجواء المباراة، وتمكن من افتتاح النتيجة عندما انطلق همام طارق بالكرة، من الجهة اليمنى، وتفوق على عبد الله الخيبري، الظهير السعودي الأيسر، ليرسل كرة عرضية حولها سعيد الربيعي قلب دفاع الأخضر، بالخطأ ضد مرماه.

وأبعد محمد حميد حارس المنتخب العراقي، أخطر فرص السعودية في الدقيقة 44، عندما أرسل الفريدي كرة عرضية، قابلها الزوري المتقدم، برأسية تألق أمامها الحارس العراقي.

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