اليونيسف تدرب أخصائيين على دعم الأطفال نفسيا في طرابلس

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف” أنها قامت بتدريب أخصائيين نفسيين في طرابلس على الدعم النفسي للأطفال.

وبينت اليونيسف في تغريدة لها بموقع “تويتر” أنها قامت “عبر شريكها مركز الصفاء للصحة النفسية بتدريب 55 من الأخصائيين الاجتماعيين والمدرسين في طرابلس على كيفية تقديم الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال”.

وأضافت “أن بناء قدرات الأخصائيين الليبيين أمر أساسي للوصول إلى المزيد من الأطفال وتمكينهم من النمو في بيئة آمنة”.

وكانت ” اليونيسف” أعلنت أمس الأربعاء عن تقديم مساعدات إنسانية لنازحي تاورغاء في قرارة القطف شرقي بني وليد والمتمثلة في 90,000 لتراً من المياه الصالحة للشرب بالإضافة إلى تركيب 15 خزان مياه في منطقة قرارة القطف بالتعاون مع الجمعية الليبية للمصالحة الوطنية والأعمال الخيرية.

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