وزير داخلية الوفاق يتفقد مشروع تنفيذ محطة الركاب بمطار طرابلس

قام وزير الداخلية بحكومة الوفاق العميد عبد السلام عاشور بزيارة تفقدية اليوم الخميس، لمشروع تنفيذ محطة الركاب بمطار طرابلس العالمي.

وقالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق إنه من المقرر أن تجهز محطة الركاب خلال الأشهر الثلاثة القادمة ليستأنف المطار عمله إلى جانب مطار معيتيقة.

ودعا وزير الداخلية عبدالسلام عاشور، كافة الشركات الأجنبية المتعاقد معها لتفيذ المشاريع التنموية في طرابلس إلى العودة، مؤكدا أن الوضع الأمني داخل طرابلس مطمئن ويمكن لتلك الشركات استئناف عملها في المشاريع المتوقفة في جميع القطاعات.

ورافق وزير الداخلية خلال هذه الزيارة عميد بلدية قصر بن غشير ومدير منفذ مطار طرابلس العالمي ومدراء أمن طرابلس وجنزور والعزيزية وقصر بن غشير وعدد من أعيان وحكماء وشيوخ بلدية قصر بن غشير.

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