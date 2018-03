المتوسط:

احتفلت هيئة السلامة الوطنية باليوم العالمي للدفاع المدني بحديقة 23 يوليو بمدينة بنغازي .

وأكد مدير مكتب العلاقات العامة بهيئة السلامة الوطنية عقيد توفيق الشامخ، ” إن الاحتفال شهد تقديم عروض لرجال الأنقاض البحري والضفادع البشرية داخل المياه ببحيرة حديقة 23 يوليو “.

وأضاف الشامخ،” إن الاحتفالية تأتي لذكرى انتصارات القوات المسلحة على الإرهاب بفضلهم نحن اليوم نحتفل في مدينة بنغازي وبكل فخر”.

The post هيئة السلامة الوطنية تحتفل باليوم العالمي للدفاع المدني في بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية