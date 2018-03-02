شبان يحدثون ثغرة بالجدار الفاصل في أبو ديس

قام شبان الخميس بإحداث ثغرة في جدار الفصل العنصري، في منطقة أبو ديس شرق مدينة القدس، في سياق فعاليات احتجاجية ضد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن القدس عاصمة لإسرائيل.

وأوضح هاني حلبية الناطق باسم لجان المقاومة الشعبية لوكالة معا، أن عشرات الشبان قاموا بإحداث ثغرة في جدار الفصل العنصري بأدوات الهدم اليدوية، في منطقة "مفرق كبسة" بقرية أبو ديس، وهي المنطقة الأقرب لمدينة القدس الذي عزلها الاحتلال بجدار الفصل.

وأضاف حلبية أن قوات كبيرة تمركزت عند بوابة الجدار الفاصل من جهة القدس، وألقوا القنابل الغازية بكثافة باتجاه الشبان في أبو ديس إضافة إلى إلقاء القنابل، باتجاه المواطنين في منطقة الشياح بمدينة القدس، مما أدى إلى إصابة العديد بحالات اختناق.

واندلعت اليوم مواجهات في قرية العيزرية، بين قوات الاحتلال والشبان.

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