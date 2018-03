عقيلة صالح يلتقي وفد أعيان وحكماء قبليتي ازواوه وحمود بواحة مراده

المتوسط:

صرح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبد الكريم المريمي ، ” إن رئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح التقى بمدينة القبة وفدا من أعيان وحكماء قبيلتي ازواوه وحمود من منطقة حوض النفط بواحة مراده”.

وأكمل المريمي،” إن وفد حكماء وأعيان واحة مراده أكدوا دعمهم لمجلس النواب السلطة الشرعية في ليبيا وقدموا التهنئة والتحية للجيش الوطني على الانتصارات التي حققها في حربه على الإرهاب والفوضى في كل أنحاء ليبيا”.

وأضاف المريمي، “إن الوفد قدم مذكرة تضمن عدة متطلبات تحتاجها منطقة مراوه منها في مجالات التعليم والصحة والمياه وتعبيد الطرق وكذلك تمثيل لواحة مراوه في مجلس النواب أسوة بواحات ليبيا الأخرى التي لها تمثيل في مجلس النواب “.

وأوضح المريمي، ” إن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أكد إن المذكرة ستحال للجهات ذات العلاقة متطلباتهم لتحقيقها حسب الإمكانيات المتاحة بالوزارات والهيئات المختصة من خلال رئاسة الحكومة الليبية المؤقتة والمفوضية العليا للانتخابات “.

وأكمل المريمي،” أن عقيلة صالح التقى أعيان وحكماء قبيلة الفواخر وعميد بلدية البيضان حيث قدموا خلال هذا اللقاء درع العمل الصالح العام لرئيس مجلس النواب المستشار عقيله صالح عيسى”.

وكشف المريمي ،” إن الاجتماع ناقش العديد من الموضوعات الهامة تحتاجها بلدية البيضان في مجال الصحة والتعليم وتوفير المياه وصيانة الطريق العام الجنوبي من اجدابيا حتى الكيلو متر 150في اتجاه مدينة طبرق والذي زحفت عليه الرمال طيلة الأعوام السابقة وحتى الآن والتي تسببت في حوادث للسيارات وغيرها من الأمور الأخرى التي تتعلق ببلدية البيضان “.

وأضاف المريمي ،” إن رئيس مجلس النواب أكد للوفد ان كل متطلباتهم ستحال إلى الجهات المختصة من الوزارات والهيئات من خلال رئاسة الحكومة الليبية المؤقتة كما خصصت لهم سيارة إسعاف مجهزة من قبل رئيس مجلس النواب بناء على طلب الوفد حيث تلك المنطقة تكثر بها حوادث السيارات من جراء الرمال الزاحفة على الطريق العام الجنوبي بالقرب من بلدية البيضان”.

