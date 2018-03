المتوسط:

بدأت فعاليات بطولة ليبيا للكرة الحديدية لفئة الناشئين تخصص “الطويل”، وبطولة الفردي تحت 14

عاما بمدينة غدامس .

ويشارك في البطولة 38 لاعبا من عدد من الأندية ، وستتواصل البطولة لمدة أربعة أيام بدءا من أمس الخميس.

ومن المقرر أن يتوج الفائزون بالمراكز الثلاثة بميداليات كما سيتم اختيارهم للمنتخبات الليبية للكرة الحديدية.

