برشلونة يتعادل مع لاس بالماس في الدوري الإسباني

كتب- محمود السيد

تعادل فريق لاس بالماس مع ضيفه برشلونة بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة الـ26 من منافسات الدوري الإسباني التي أقيمت اليوم.

سجل أهداف اللقاء من برشلونة ليونيل ميسي في الدقيقة 20 بينما هدف لاس بالماس من ركلة جزاء سجلها جوناثان كالياري بالدقيقة 49.

سيطر فريق برشلونة على مجريات اللقاء خاصة في الشوط الثاني بنسبة 61% لكنه فشل في تحويله لأهداف في شباك بالماس

ورفع برشلونة رصيده لـ66 نقطة في صدارة الليجا بفارق 5 نقاط عن اتلتيكو مدريد الوصيف بينما بالماس رفع رصيده لـ20 نقطة بالمركز الـ18

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