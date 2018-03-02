القاهرة تستضيف ندوة لإحياء الذكرى 41 لإعلان سلطة الشعب

تنظم رابطة المثقفين الليبيين بالخارج، غدا السبت بالعاصمة المصرية القاهرة، ندوة لإحياء الذكرى 41 لإعلان سلطة الشعب وتأسيس الجماهيرية في 2/3/1977.

وأكد رئيس الرابطة المثقفين الليبيين بالخارج، عمر الحامدي، خلال الدعوة التي قدمها للمشاركة في الندوة، على أحقية قوى التيار الوطني وفي مقدمتهم أنصار الزعيم الراحل معمر القذافي، في الحافظ على أهدافهم ومبادئهم، وتأكيد الدفاع عنها خاصة وأنها تعد تتويج للمشروع القومي الديمقراطي التقدمي، مؤكدين في الوقت ذاته على أحقيتهم في الفخر بتضحياتهم وإنجازاتهم والتقدم على طريق التحرير والوحدة وصنع التقدم.

وأشارت الرابطة، على دعمها لمبدأ الحوار والمصالحة الوطنية في إنقاذ ليبيا واستعادة الدولة الوطنية المدنية.

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