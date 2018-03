المتوسط:

عقد نائب رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل بالحكومة المؤقتة، إسماعيل قودان، اجتماعًا اليوم الجمعة، مع مدير مطار براك الدولي، لبحث أليات تنفيذ مشروع مطار براك الدولي.

وناقش الاجتماع، بحضور رئيس جهاز تنفيذ المشروعات بالمنطقة الجنوبية، والشركة المشرفة على تنفيذ مشروع مطار براك، وبعض المهندسين بالمطار، ما تم إنجازه والمتمثل في صالة المطار الرئيسية، ومبنى الإدارة، بالإضافة إلى الوقوف على أهم الصعوبات التي تواجه الشركة المنفذة لاستكمال المشروع.

وأكد الحاضرون، أن نسبة الإنجاز وصلت إلى خمسة وتسعين في المئة، حيث يتم حاليا تركيب السلالم الكهربائية والمصاعد وأعمال الطلاء، حيث قاموا بجولة ميدانية داخل المطار، لتسجيل الملاحظات، والوقوف على عمل الشركة في عين المكان، حسب المخططات والخرائط المتعاقد عليها.

The post «العامة للنقل» يناقش آليات تنفيذ مشروع مطار براك الدولي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية