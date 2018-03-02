شابه: عقيلة والسويحلي فشلوا

دعا الناشط السياسي من مدينة مصراتة، حسن عبدالله شابه، جميع أبناء الشعب الليبي إلى الاصطفاف من أجل إنقاذ ليبيا.

وقال شابه في تدوينة نشرها بصفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تحت عنوان “كلام في الممنوع”، “إن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي، فشلوا في تعديل فقرة في اتفاق!، فكيف سيبنون وطن يجمع الليبيين! طلاب السلطة لا ينتمون للوطن بل للكراسي! أو كما يقال ينتمون للعشب وليس للتراب! الليبيون مدعوون للاصطفاف من أجل إنقاذ الوطن تحت شعار وحدة ليبيا بلد يجمع لا يفرق”، بحسب تعبيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية