خلال لقائه «سلامة»..«القطراني» يطالب برئيس ونائبين في الاتفاق السياسى الجديد

التقى ظهر اليوم عضو المجلس الرئاسي علي القطراني، المبعوث الأممي لدي ليبيا غسان سلامة بمدينة بنغازي اليوم.

وناقش الطرفان عددا من القضايا وما يخص تعديل الاتفاق السياسي، حيث طالب القطراني، أن يكون الرئاسي بصيغة رئيس ونائبين وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون محل وفاق وإجماع من جميع الليبيين، وبضرورة حصول المنطقة الشرقية على حقوقهم من ثروات البلاد وضرورة أخذ هذه المطالب المشروعة حسب قوله بعين الاعتبار .

و تطرق الاجتماع، لقرار المبعوث الاممي بفتح مكتب للبعثة بمدينة بنغازي، حيث رحب القطراني بهذه الخطوة واصفا إياها بالايجايية وذلك في سبيل تقديم الدعم لأهل بنغازي والمنطقة الشرقية .

