أخبارليبيا24
دعا شيوخ ووجهاء القبائل من المنطقة الشرقية الأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة إلى ضرورة المشاركة العادلة للموارد واللامركزية, كما عرضوا آرائهم بشأن الإطار الدستوري اللازم.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده سلامة اليوم في بنغازي في مع أكثر من 60 من قيادات قبلية يمثلون قبائل من المنطقة الشرقية.
وأوضحت الصفحة الرسمية للبعثة الأممية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن اللقاء يأتي بناء على دعوة من مشايخ وأعيان برقة.
قبائل المنطقة الشرقية تدعوا سلامة إلى ضرورة المشاركة العادلة للموارد واللامركزية
أخبارليبيا24
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