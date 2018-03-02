سلامة والعبار يبحثان ملف نازحي تاورغاء ببنغازي وملف المفقودين

بحث عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار مع المبعوث الاممي الى ليبيا غسان سلامة ملف نازحي تاورغاء المتواجدين في مخيمات مدينة بنغازي والأوضاع الإنسانية والصحية والبيئية التي يعانون منها حيث تعهد سلامة بزيارة أهالي تاورغاء بالمدينة خلال زيارته القادمة للوقوف على معاناتهم ومعرفة احتياجاتهم.

كما تناول الاجتماع ملف المفقودين والأسرى حيث قام العبار بتسليم المذكرة المقدمة من قبل تجمع أهالي المفقودين والأسرى بنغازي الذين تم خطفهم أثناء حرب التحرير من قبل الجماعات الإرهابية، مطالبا الامم المتحدة التدخل الفوري لمعرفة مصيرهم.

بدوره عبر سلامة عن عمق حزنه وصدمته بهذه الجريمة متعهدا بالعمل عبر المكتب الإنساني ببعثة الامم المتحدة عن البحث على المفقودين والتواصل مع كافة الاطراف ذات الصلة لمعرفة مصيرهم ومطمئنا أهالي الاسرى والمفقودين بأن قضيتهم ستكون من أولويات واهتمامات البعثة الاممية.

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