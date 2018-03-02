أعضاء كشف وإبطال المتفجرات يجتازون دورة تدريبية في كوسوفو

أخبارليبيا24

اجتاز أعضاء قسم كشف وإبطال المتفجرات بالإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي، دورة تدريبية في التخلص من الألغام بجمهورية كوسوفو.

و أفادت مصادر مطلعة أن الدورة تهدف إلى تدريب الأعضاء على عمليات التخلص من الألغام والذخائر غير المتفجرة بالمستوى الثالث بما يتطابق مع المعايير الدولية.

وأضافت المصادر أن الدورة تضمنت مقدمة حول الأعمال المتعلقة بالألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب لأغراض إنسانية وتطور عملياتها، والجانب النظري المتعلق بالمتفجرات، والتعرف على الذخائر الأرضية وصماماتها ,وأنها شملت أيضًا على مقدمة حول القنابل الملقاة من الطائرات وصماماتها ومقدمة حول الأسلحة الموجهة وصماماتها ومقدمة حول العبوات الناسفة والمفخخات، تقنيات التفجير، إدارة موقع التفجير، تقنيات ربط وسحب الذخائر، إدارة موقع عمليات التخلص من الألغام والذخائر غير المنفجرة ومخلفات الحرب ومعايير السلامة والأمان.

موضحة أن ذات الأعضاء ستلقون يوم الأحد المقبل دورة في الكشف عن العبوات الناسفة والمفخخات.

يشار إلى أن الدورة نظمت في أكاديمية مات كوسوفو للتدريب على الأعمال المتعلقة بالألغام، ويحاضرها مدربين من المجموعة الدنماركية لنزع الألغام “dgg”، بإشراف دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام UNMAS” وبمتابعة من المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام.

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