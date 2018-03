المتوسط:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمدينة بنغازي، مصنعًا للخمور، إذ يُعد هذا المصنع من أكبر مصانع التي تم ضبطها بمدينة بنغازي.

وتمَّ ضبط كمية كبيرة من الخمور حوالي 50 ألف لتر، كانت تجهز للبيع وعدد (3400) لتر مجهزة للبيع.

وتمَّ إتلاف باقي الكمية الموجودة داخل المزرعة بناءً على تعليمات وكيل النيابة العامة.

The post ضبط مصنع للخمور في مدينة بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية