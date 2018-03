المتوسط:

أفادَ رئيس غرفة الطوارئ الفرعية بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المؤقتة المهندس، خالد المسماري، بأنَّ عطلاً فنيًا تسببَّ في انقطاع خدمات شركة ليبيانا للاتصالات مساء اليوم، عن مدينة بنغازي.

وأشار رئيس غرفة الطوارئ الفرعية بالهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية بالحكومة المؤقتة، إلى أنَّهُ جار العمل على مُتابعة إصلاح العطل الفني.

The post «خالد المسماري»: عطل فني وراء انقطاع خدمات شبكة ليبيانا عن بنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية