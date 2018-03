مغادرة سفينة على متنها 987 سيارة من ميناء بنغازي البحري

المتوسط:

غادرت اليوم السفينة arapian sea ميناء بنغازي البحري بعد تفريغ شحنتها من السيارات والمقدرة بـ 987 سيارة فى مدة لا تتجاوز الـ 9 ساعات بما فى ذلك التفتيش الدقيق على جميع السيارات الواردة، وذلك وفقًا لما قاله مفتاح الشهيبي المتحدث باسم إدارة ميناء بنغازي البحري.

وأفاد رمضان الزاوي، وكيل السفينة والتابعة لوكالة ميار ليبيا للتوكيلات الملاحية، بأنَّ طاقم السفينة أبدى ارتياحه للإجراءات الأمنية التى اتبعها الميناء وسرعة العمل، حيث قام بإبلاغ الشركة الموردة للشحنة بهذا الأمر معربا عن امتنانه وشكره للجميع.

وحضر مُدير منفذ ميناء بنغازي، لتقديم الدعم لجميع الجهات العاملة بالميناء، التى عملت كفريق واحد، وقامت بواجبها على أكمل وجه وهي غرفة السيطرة الأمنية للميناء ولجنة متابعة التفتيش والمكلفة من قبل مدير منفذ الميناء المكونة من كافة الأجهزة الأمنية بالميناء ورجال مركز جمرك الميناء ومكافحة الجمرك ومكتب الأمن والسلامة بإدارة الميناء ورجال قسم المناولة والأمن والسلامة بالشركة الليبية للموانئ.

