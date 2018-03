«الصويعي»: 5 عوامل تُعرقل الاستقرار في ليبيا أبرزها انتشار الإرهاب

المتوسط:

أكّد عضو جبهة النضال الليبي، أحمد الصويعي، أنَّ الأزمة الحقيقية تكمن في عدم تقديم التنازلات من أجل الصالح العام ورغبة كل طرف من الأطراف السياسية في السيطرة، وكذلك عدم إشراك كافة فئات المجتمع الليبي دون إقصاء أو تهميش.

وأوضح «الصويعي»، خلال تصريحاتٍ صَحافية، أنَّ هناك 5 عوامل تُعرقل الاستقرار وتوحيد الصفوف ألا وهي: «الانقسام الأمني والسياسي والإرهاب وانتشار الأسلحة والتدخل الخارجي في الشأن الليبي، والصراعات القبلية والجغرافية، وعدم تمثيل كافة الفئات».

وأشار «الصويعي»، إلى أنَّ كل هذه العوامل تحول دون إجراء عملية تسوية حقيقية على الأرض يمكن من خلالها الانتقال إلى مرحلة جديدة.

