المتوسط:

قالَ المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، فتحي عبد الكريم المريمي، إنَّ النزاعات بين القبائل والمكونات الليبية والصراع على السلطة وانتشار الجماعات الإرهابية وتدخل الدول الخارجية في الشأن الليبي يُؤدي في النهاية إلى مشهد يصعب الإلمام به.

وأضاف «المريمي»، خلالَ تصريحاتٍ صحافية، أنَّ الكثير من المناطق التي تقع تحت سيطرة حكومة الوفاق الوطني تُسيطر عليها الميليشيات المسلحة، ما قد يتطلب تحركات مضاعفة وتعاون حقيقي من أجل بسط سيادة القانون.

وأشار «المريمي»، إلى أنَّ خلال الفترة الأخيرة لاحت فيها بعض البوادر التي قد ينتج عنها خُطوة للأمام بشأن الاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسة العسكرية، قائلاً: «إذا تمت هذه الخطوات بنجاح فمن المؤكد أنْ تُساهم في حل جزء كبير من الأزمة الليبية الشاملة».

The post «المريمي»: الاستفتاء على الدستور يُساهم في حل الأزمة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية