المتوسط:

قالَ منسق مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، ناثان سيلز، إنَّ بلاده تعول على حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج، في محاربة الإرهاب، وفرض سلطة القانون في ليبيا، مجدداً تأييد بلاده لها.

وأضاف «سيلز»، خلالَ تصريحاتٍ تليفزيونية، أنَّ الولايات المتحدة الأمريكية تعملُ بشكل دائم على برامج تدريبية في مجالات عدة، كان آخرها دورة تدريبية لمسؤولي الطيران المدني الليبي حول كيفية تعقب الإرهابيين خلال سفرهم، وذلك بالاعتماد على برنامج جديد اعتمدته الدول التي شاركت في المؤتمر الدولي حول حشد جهود تطبيق القانون لهزيمة تنظيم «داعش» الإرهابي.

The post مسؤول أمريكي: نعول على «السراج» في محاربة الإرهاب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية