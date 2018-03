مسؤول أمني: اضطراب الجنوب الليبي يُزيد من الضغط على مصر في حماية الحدود

المتوسط:

قالَ مسؤول أمني مصري، إنَّ الاضطراب الأمني في جنوب ليبيا الذي تَفاقمَ في الأيام الأخيرة، زاد من الضغط على القوات المصرية على خط الحدود الدولية.

وأضافَ المسؤول الأمني، أنَّ هذا الاضطراب تزامن مع «عودة لافتة» لنشاط تنظيم «داعش» الإرهابي في الأراضي الليبية، ما يُؤكد صحة توقعات أمنية بأنَّ عناصر التنظيم الإرهابي تمهد لحركة عبر الحدود، بهدف الانتقال من معاقله الرئيسة في سورية والعراق إلى الصحراء الجنوبية لليبيا، وبعض «البؤر الرخوة» في أفريقيا.

وأوضح المسؤول الأمني، أنَّهُ تم رصد معلومات عن توجيهات من «داعش» الإرهابي إلى العناصر الأجنبية الراغبة في الانضمام إليه بالتوجه إلى ليبيا في الفترة المقبلة.

