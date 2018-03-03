روسيا تسمح بدخول الكوكايين لملاعب المونديال.. لكن بشرط

كتب- محمود السيد

كشفت تقارير صحفية بريطانية، عن سماح مسئولي الملاعب في مونديال روسيا لبعض الجماهير بحمل المخدرات مثل الكوكايين في البطولة المقررة لها منتصف يونيو حتى بداية يوليو المقبل.

وذكرت صحيفة "صن البريطانية، أن الجماهير تستطيع دخول الملاعب حاملة بعض الأنواع من المخدرات بشرط وجود تقارير طبية مثبتة تشير إلى حاجتهم لتلك المخدراتواستخدامها كعلاج.

وتنص لوائح الاتحاد اليورو-أسيوي الاقتصادى، الذى يضم روسيا الاتحادية، وبيلاروسيا، وكازاخستان، على السماح للوافدين بجلب كميات قليلة من بعض المخدرات المحظورة دوليا داخل البلاد إذا كانت موصوفة طبيا لهم فى بلدانهم.

وينص جزء من لوائح المجموعة على أنه يمكن جلب المواد المحظورة إلى روسيا ولكن يجب كتابة الوثائق المطلوبة إما باللغتين الإنجليزية أو الروسية.

ووفقا للوائح اتحاد كرة القدم الروسى، فإنه يسمح بجلب مخدرات كالماريجوانا، والحشيش والكوكاين داخل الملاعب، بوصفات طبية

ويعتزم أن تستخدم هيئة خاصة لإنفاذ القانون للتحقق من الأوراق وضمان أن تكون جميع هذه الأعمال مشروعة خلال بطولة كأس العالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا