ماي تستبعد إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

استبعدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، بشكل قاطع، إجراء استفتاء ثان على خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، قائلة إن عدم تنفيذ نتيجة الاستفتاء الأول من شأنه أن يضر بثقة الجمهور في السياسيين.

وأكدت ماي خلال مقابلة نشرتها صحيفة "دى فيلت" الألمانية وصحف أخرى متحالفة معها اليوم السبت، أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الاوروبى كما هو مخطط يوم 19 مارس عام 2019 .

وقالت ماي إن أغلبية ساحقة من المشرعين البريطانيين يتفقون معها.

لكن استطلاعات الرأى اظهرت أن التأييد الجماهيرى لخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبى يتضاءل، بينما أوضح رئيس الاتحاد الأوروبى دونالد توسك ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر أن بريطانيا ستكون موضع ترحيب للبقاء فى التكتل.

وصوت البريطانيون لصالح خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بنسبة 52 بالمئة مقابل 48 بالمئة في استفتاء أجري في حزيران/يونيو .2016 وقد هيمنت هذه القضية المثيرة للانقسام منذ ذلك الحين على السياسة الداخلية.

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