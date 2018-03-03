الاتحاد الأوروبي يخصص 8ر3 مليون يورو لتمويل مراكز إعادة تأهيل مدمني المخدرات بالفلبين

خصص الاتحاد الاوروبى 8ر3 مليون يورو (6ر4 مليون دولار أمريكي) لتمويل مراكز إعادة تأهيل مدمني المخدرات فى الفلبين، حيث لقى آلاف الأشخاص حتفهم فى حملة مثيرة للجدل ضد المخدرات غير المشروعة.

وأعلن ستيفانو مانسيرفيزي المدير العام لقسم التعاون الانمائي الدولى بالمفوضية الأوروبية عن التمويل يوم الجمعة بعد اجتماعات مع مسؤولين حكوميين.

وستكون هذه المساعدات جزءا من حزمة مساعدات التنمية المقدمة من الاتحاد الاوروبى إلى الفلبين، والتى تبلغ قيمتها 250 مليون يورو.

وقال مانسيرفيزي "هذا هو العنصر المهم الأخير في هذا البرنامج الذي سنصرفه في الأيام القادمة".

وفى العام الماضى، رفضت حكومة الرئيس رودريجو دوتيرتي حزمة مساعدات قيمتها 1ر6 مليون يورو من الاتحاد الأوروبى الذى انتقد حربه ضد المخدرات وسط تزايد عدد القتلى.

واتهم دوتيرتي الاتحاد الأوروبى بالتدخل فى الشؤون الداخلية لبلاده من خلال ربط شروط لتقديم مساعداته، مثل فرض قواعد خاصة بحقوق الانسان مقابل المساعدات.

ونفى مانسيرفيزي فرض "اشتراطات احادية الجانب" فى مساعدات الأتحاد الأوروبى وقال إنه بموجب اتفاقية تعاون الشراكة التى وقعت فى عام 2012، يمكن للفلبين والاتحاد مناقشة أى اعتراضات على مشروعات التنمية.

وأضاف "في هذا السياق، عندما تكون هناك مشكلة لدى أي طرف، نثيرها ولدينا آلية لمناقشتها ومعالجتها. ولذلك، ليس هناك نوع أحادي من الشروط ".

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