اعريفة يطالب الليبيين بالتوحد في توصيف ما يحدث في الجنوب

قال عضو مجلس النواب عن مدينة سبها، محمد اعريفة، إن وفد أعيان المنطقة الشرقية قام بجهود يشكر عليها، إلا أنها لم تكلل بالنجاح.

وأضاف اعريفة في تصريح لـ “قناة ليبيا”، أن أعضاء مجلس النواب عن سبها والجفرة وأوباري، عقدوا اجتماعا مع رئيس المجلس الرئاسي، نتج عنه بيان وصفه بالمرضي، ولكن تنقصه بعض التفاصيل.

واستغرب اعريفة في معرض تصريحه عدم إصدار أية بيانات من رئاسة مجلس النواب، والقيادة العامة للجيش حول ما يحدث في الجنوب، مطالبا جميع الليبيين بأن يتوحدوا في توصيف ما يحدث في الجنوب، وأن يسموا الأشياء بمسمياتها.

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