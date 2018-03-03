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#ليبيا_الآن| من لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة “عبدالرحمن السويحلي” مع السفير …

تم النشر منذُ 9 دقائق
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مصدر الخبر / قناة الان
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مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| من لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة “عبدالرحمن السويحلي” مع السفير الإسباني لدى #ليبيا “فرانشيسكو دي ميغيل”، على هامش زيارته إلى #تونس.



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