#ليبيا_الآن| من لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة “عبدالرحمن السويحلي” مع السفير الإسباني لدى #ليبيا “فرانشيسكو دي ميغيل”، على هامش زيارته إلى #تونس.
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