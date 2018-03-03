#ليبيا_الآن| من لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة “عبدالرحمن السويحلي” مع السفير الإسباني لدى #ليبيا “فرانشيسكو دي ميغيل”، على هامش زيارته إلى #تونس.





