الطبيبة الليبية.. قدوة وإنجاز

سالم الهمالي يكتب عن أستاذته د. مبروكة مصطفى القنين:

امرأة ليبية أصيلة، طبيبة وأستاذة وقبل ذلك أم رائدة بكل المعايير. تخرجت من كلية الطب وتخصصت في أمراض النساء والتوليد، حيث استكملت تدريبها وشهادتها العليا ببريطانيا، لتعود بعدها لممارسة العمل المهني والأكاديمي بمستشفى الجماهيرية في مدينة بنغازي وكلية الطب بجامعة العرب الطبية.

من أسرة بنغازية كريمة، علّمت بناتها وأفسحت لهن المجال لخدمة المجتمع والتفوق في القيادة والريادة. تولت خلال مسيرتها العملية مناصب عديدة، استشارية في أمراض النساء والتوليد، رئيسة للقسم ثم عميدة لكلية الطب ورئيسة لجامعة العرب الطبية. شاركت في مؤتمرات عديدة بأوراق علمية، بالإضافة إلى نشاطها في مجلس التخصصات الطبية على مستوى الوطن العربي. أجيال وأجيال من الأطباء تخرجوا على يديها، والكثير من الأخصائيين تعلموا من مهارتها يعملون في مختلف المستشفيات في ليبيا والعالم أجمع.

هذا العطاء لم يثنها عن واجباتها كزوجة وأم، خدمتهم بكل إخلاص، وجعلت منهم أيادي مخلصة لوطنهم. تلقت التكريم في بلدها وأيضا الخارج، حيث اعترف بجهودها مجلس التخصصات الطبية في دمشق. لا شك أنها قدوة للكثير من الليبيين والليبيات، الذين يفتخروا بعطاء وانجازات المرأة الليبية.

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