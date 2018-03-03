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المسماري ينفي عقد اجتماعات مع مسؤولين محليين وأجانب في تونس

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نفى الناطق باسم الجيش العميد أحمد المسماري ما تردد من أنباء بشأن عقده اجتماعات مع مسؤولين محليين وأجانب في تونس العاصمة.

وبين المسماري في تصريحات إعلامية نقلتها وكالة الأنباء الليبية أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة مطالبا وسائل الإعلام بتوخي الدقة والمصداقية، قبل نشر الأخبار، وضرورة التأكد من مصادرها.

وكانت وسائل إعلام تداولت أنباء عن اجتماعات عقدها المسماري، مع رئيس مجلس الدولة عبد الرحمن السويحلي، وعدد من المسؤولين الأمريكيين في تونس العاصمة، يوم أمس الجمعة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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