ماذا في زيارة وكيل وزارة الصحة بالمؤقتة لطبرق ؟‎

تفقد وكيل عام وزارة الصحة في الحكومة المؤقتة الدكتور سعد عقوب في زيارة ميدانية واقع الخدمات الصحية في بلدية طبرق وماجاورها ، وذلك للوقوف على الأوضاع الصحية والمنشآت والمرافق الطبية والأجهزة التابعة للقطاع برفقة عميد بلدية طبرق الاستاذ الناجي مازق ومدير إدارة الخدمات الصحية بطبرق وضواحيها الاستاذ عبدالمنعم اسويكر وبحضور المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية الدكتور احمد العليقي.

والتي بدأها من عيادة المنارة الصحية وعيادة الجهاد المجمعة وعيادة المختار المجمعة وعدد من المرافق والمنشات الصحية لمتابعة خدماتها ومرافقها الصحية .

‏‎والتقي عقوب خلال الجولات الميدانية بمديري ومسؤولي الخدمات الصحية و وعدد من أعضاء المجلس البلدي والمهتمين بالجانب الصحي من مؤسسات المجتمع المدني للإعداد لبرنامج استحداث المراكز الصحية ووحدات الرعاية الصحية والعيادات المجمعة وفقاً للإمكانيات المتاحة والمخصصات المالية، وذلك طبقاً للمعايير والمواصفات القياسية والعلمية والاحتياجات من الأدوية التخصصية والمعدات والمستلزمات الطبية وبرنامج التدريب والهيكل التنظيمي وتدارس المشاكل العالقة في القطاع الصحي والصعوبات التي تواجهها.

‏‎وأبدى الوكيل العام لوزارة الصحة المؤقتة استعداده التام لتقديم كل الاحتياجات والمساعدات التي تحتاجها المرافق الصحية.

وأشار عقوب إلى أن الهدف من الزيارات والجولات الميدانية في مختلف المرافق الصحية هو حصر الاحتياجات الفعليه الطارئة من الكوادر والأجهزة الطبية والأدوية وحاجتها لأعمال الصيانة والتوسعة ومتابعة القضايا الخدمية على أرض الواقع وتدارس الحلول التي من شأنها الوصول بمستشفىيات العامة والقروية والمراكز التخصصية إلى أفضل الخدمات .

‏‎واستمع عقوب خلال عدة اجتماعات في بلدية طبرق مختلفة لملاحظات مديري المرافق الصحية والعاملين فيها وتعرف على أهم الصعوبات والاحتياجات المطلوبة للرفع من مستوى الأداء في هذا المرافق الصحية .

وأوضح عقوب بأن زيارته لكل المرافق الطبية تأتي ضمن عدة زيارات في مختلف المناطق الليبية للوقوف على أهم المشاكل والاحتياجات التي تحتاجها هذه المرافق الصحية.

‏‎وأثنى الوكيل العام على عمل مدير ادارة الخدمات الصحية بطبرق الاستاذ عبدالمنعم اسويكر و كل العناصر الطبية والطبية المساعدة لسير العمل ونظافة بالمراكز والعيادات المجمعة وتفاني العاملين فيها.

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