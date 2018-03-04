مقتل شرطيين بعد تعرض سيارتهما لهجوم في كولومبيا.. وسانتوس يصفها بـالجريمة الجبانة

قتل شرطيان كولومبيان، أمس السبت، بعد أن تعرضت سيارتهما لهجوم بالمتفجرات والقنابل اليدوية والرصاص، وفق ما أفادت به السلطات المحلية.

وقالت بيان للشرطة، إن الشرطيين، خورخي اندريس كوينتيرو (31 عاما)، وخوان سيباستيان رودريغيز (25 عاما) كانا في مهمة قرب بلدة كالدونو في جنوب غرب كولومبيا، لاستلام معتقل من مركز شرطة قريب عندما تمت "مهاجمة سيارتهما بعبوة".

وأضاف البيان، أن عصابات مسلحة كانت تنتمي في السابق إلى حركة القوات المسلحة الثورية الكولومبية "فارك"، ما زالت ناشطة في هذه المنطقة، دون الإشارة إليهم بإصبع الاتهام بشكل مباشر عن الهجوم.

وقال الكولونيل في الشرطة، ادغار اورلاندو رودريغيز، خلال مؤتمر صحفي، إنه بعد تفجير السيارة انهال عليها المهاجمون "بالطلقات المتفجرة والقنابل اليدوية".

الرئيس الكولومبي، خوان مانويل سانتوس، أدان "الجريمة الجبانة" على موقع تويتر، وتعهد بالاقتصاص من الجناة.

حركة فارك وقعت اتفاقا تاريخيا مع الحكومة الكولومبية في 24 يونيو 2016، في هافانا، تضمن وقفا نهائيا لإطلاق النار ونزع سلاحها، فأزيلت آخر عقبة كانت تحول دون التوصل الى اتفاق سلام، بعد نزاع استمر نصف قرن، وأوقع ما لا يقل عن 260 ألف قتيل، وأسفر عن أكثر من 60 ألف مفقود، و6,9 مليون نازح.

ومع ذلك، رفض أكثر من ألف متمرد الانضمام إلى اتفاق السلام، وهؤلاء المنشقون بحسب مسئولين كولومبيين.

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