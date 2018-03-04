صحيفة ألمانية: القراصنة الذين هاجموا خوادم الحكومة تمكنوا من سرقة وثائق وزارة الخارجية

ذكرت صحيفة "بيلد ام سونتاج" الألمانية اليوم الأحد، أن القراصنة الذين هاجموا خوادم الحكومة الألمانية، تمكنوا من سرقة بضع وثائق من وزارة الخارجية، وفقا لما ذكرته مصادر أمنية.

وذكرت المصادر، أن الوثائق من تقرير حول روسيا وشرق أوروبا، ونظرا لأن كم البيانات كان محدودًا لم تنطلق تحذيرات من جدار الحماية.

وتم الإعلان عن الهجوم لأول مرة يوم الأربعاء الماضي، حيث أكدت لجنة استخبارات برلمانية في اليوم التالي حدوثها.

ويبدو أن مجموعة من القراصنة الروس تعرف باسم "سنيك" (الثعبان) هي المسؤولة عن الهجوم، وبدأت الاختراق قبل نهاية عام 2016.

وتنشط المجموعة منذ عام 2005، ويقول خبراء الكمبيوتر أن لها صلات بأجهزة الاستخبارات الروسية.

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