العبيدات تعلن موقفها من دعوات تقسيم ليبيا

أعلنت قبيلة العبيدات في المنطقة الشرقية ليلة أمس موقفها من دعوات تقسيم ليبيا بالرفض، واصفة تلك الدعوات بأنها تصدر من “ابواق غير مدركة للمجهول الذي تدفع إليه”.

وأضافت القبيلة في بيان لها تحصلت “بوابة افريقيا الإخبارية” على نسخة منه بأن “قبيلة العبيدات العربية الأصيلة صاحبة قوائم الشهداء طوال تاريخها المجيد الذي سطرته تاريخاً للوطن ومن كتبت وثيقة الحرابي وتجاوزت عن جراحها وساندت تأسيس الدولة الليبية، تعلن براءتها من كل دعوة إلى تقسيم البلاد”.

واعتبرت القبيلة كل من يرفع شعار التقسيم “معادٍ لليبيا وأهلها والتي ما بخِلنا عليها يوماً بدمائنا فلن نهونها بسبب حفنة من المال أو المكاسب لضعاف النفوس أو لمطالب قد تكون شرعية نقدرها ونقدر أهميتها ولكنها لن تكون سببا في انقسام ليبيا”.

وختمت القبيلة بيانها بالقول ” قبيلة العبيدات تبعث برسالة مودة وحب واحترام لكل مكونات الأمة الليبية وتدعوّ الجميع لرفع الصوت والفعل لمنع تقسيم ليبيا فنحن لله والتاريخ نعلن براءتنا من كل من يريد بليبيا واهلها سوءاً”.

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