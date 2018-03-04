السراج يستقبل أهالي المختطفين قسرا ويوجه بمتابعة الملف

استقبل رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بمقر المجلس بطرابلس، عددا من أهالي المختطفين والمغيبين قسرا.

هذا واستمع السراج خلال اللقاء لما عرضه الأهالي من تفاصيل لظروف الاختفاء وتوقيته، حيث جدد التزام الحكومة بتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مؤكدا على القيام بكل ما يمكن عمله لإنهاء معاناة ضحايا الاختطاف والإخفاء القسري في كافة أنحاء ليبيا.

وكلف السراج مستشاره القانوني بالتواصل مع أهالي ضحايا الاختطاف، لتقديم الدعم الإنساني لهم، كما كلف وزيري العدل والداخلية المفوضين، والنائب العام بالاهتمام المباشر بمتابعة هذا الملف.

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