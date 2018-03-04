ليبيا_الآن| إفتتح صباح اليوم الأحد بفندق المهاري #بطرابلس فعاليات المؤتمر الل…

#ليبيا_الآن| إفتتح صباح اليوم الأحد بفندق المهاري #بطرابلس فعاليات المؤتمر الليبي للهندسة الكهربائية والتقنية، الذى سيستمر ليوم الخميس، بأشراف الهيئة العامة للتعليم التقى، ودعم الشركة العامة للكهرباء والجامعة المفتوحة.











