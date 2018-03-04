اخبار ليبيا الان عاجل

#ليبيا_الآن| إفتتح صباح اليوم الأحد بفندق المهاري #بطرابلس فعاليات المؤتمر الل…

تم النشر منذُ 11 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة الان
قناة الان
مصدر الخبر / قناة الان

#ليبيا_الآن| إفتتح صباح اليوم الأحد بفندق المهاري #بطرابلس فعاليات المؤتمر الليبي للهندسة الكهربائية والتقنية، الذى سيستمر ليوم الخميس، بأشراف الهيئة العامة للتعليم التقى، ودعم الشركة العامة للكهرباء والجامعة المفتوحة.






عن مصدر الخبر

قناة الان

قناة الان

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك