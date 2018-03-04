ليبيا_الآن| إفتتح صباح اليوم الأحد بفندق المهاري #بطرابلس فعاليات المؤتمر الل…

#ليبيا_الآن| إفتتح صباح اليوم الأحد بفندق المهاري #بطرابلس فعاليات المؤتمر الليبي للهندسة الكهربائية والتقنية، الذى سيستمر ليوم الخميس، بأشراف الهيئة العامة للتعليم التقى، ودعم الشركة العامة للكهرباء والجامعة المفتوحة.
عن مصدر الخبر
قناة الان
قد يعجبــــك أيضـــاً
القبض على مهاجرين غير قانونيين في راس لانوف
تم النشر منذُ 2 دقيقتين
مصدر الخبر / قناة ليبيا
«السويحلي» يلتقي سفيرة «كندا» لدى «ليبيا»
تم النشر منذُ 3 دقائق
مصدر الخبر / عين ليبيا
تعزيزات عسكرية ضخمة تصل براك
تم النشر منذُ 5 دقائق
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
"الحكومة المؤقتة" تتخد جملة من القرارات في اجتماعها اليوم الاحد
تم النشر منذُ 8 دقائق
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
أضف تعليقـك