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تعزيزات عسكرية ضخمة تصل براك

تم النشر منذُ 5 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن مكتب الإعلام بالقيادة العامة للقوات المسلحة، وصول غرفة عمليات القوات الجوية إلى قاعدة براك الشاطئ الجوية بقيادة اللواء محمد المنفور.

ووصلت الغرفة ومعها تجهيزات عسكرية ضخمة بينها مقاتلات سلاح الجو، بناء على تعليمات القيادة العامة، لمساندة وحدات القوات المسلحة في إعادة استتباب الأمن في المناطق الجنوبية، وفق ما أظهر فيديو بثته شعبة الإعلام الحربي في مواقع التواصل الاجتماعي.

بدوره، قال اللواء المنفور آمر العمليات الجوية، إن الجيش لن يسمح بدخول “الملشيات الإرهابية” الى جنوبي ليبيا، مؤكدا بالوقت ذاته أن الجيش يقف على مسافة واحدة من كل مكونات الجنوب، ولن يسمح بأي اعتداء من أحد الأطراف على الأخرى.

وأشار إلى أن القوات ستوجه ضربات قاصمة للعصابات القادمة من خارج الحدود والتي تسعى للعبث بأمن المواطنين في فزان.

الوسوم

براك فزان ليبيا محمد المنفور مواقع التواصل الاجتماعي

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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