«السويحلي» يلتقي سفيرة «كندا» لدى «ليبيا»

عين ليبيا

التقى رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي السفيرة الكندية لدى ليبيا آشلي آدمز في مقر إقامته على هامش زيارته إلى العاصمة التونسية حيث بحث اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين، بالإضافة إلى تطورات الوضع في ليبيا.

السفيرة الكندية أكدت دعم بلادها الكامل للحوار والمفاوضات لتعديل الإتفاق السياسي في إطار خطة عمل الأمم المتحدة تحت أشرف غسان سلامة مُعربةً عن تطلعها لعودة السفارة والشركات الكندية للعمل داخل ليبيا بشكل اعتيادي.

من جانبه دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة كندا إلى الدفع باتجاه حل الأزمة الليبية سياسيا باعتبارها أحد الدول السبع الكبرى، وأكد التزامه بنصوص الاتفاق السياسى وضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة فيه لما توفره من ضمانات حقيقية للأمن والاستقرار داخل العاصمة طرابلس وخارجها.

كما أعرب رئيس المجلس الأعلى للدولة فى الوقت نفسه عن استنكاره لمحاولات التهديد والإبتزاز التي تتعرض لها بعض مؤسسات الدولة ومحاولة التدخل في شؤونها الخاصة، وآخرها المؤسسة الوطنية للنفط والإشتباه فى تورط شركات أجنبية فى هذا الأمر.

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