برلماني مصري لـ «المتوسط»: قوة العلاقات المصرية السعودية تضعف داعش في ليبيا

خاص-المتوسط:

أشاد النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب المصري، بزيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إلى القاهرة، معتبرا أن هذه الزيارة تمثل نقطة تحول في العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أن هذه الزيارة تشمل أوجه جديدة للتعاون الاستراتيجي في كافة المجالات سواء السياسية أوالاقتصادية أوالأمنية، بما ينعكس على الوضع في المنطقة العربية بأسرها وتحديدا البلدان المجاورة وعلى رأسها ليبيا .

وأضاف «بكري» في تصريحات خاصة لـ «المتوسط»: «هذه الزيارة ستناقش كافة الأزمات والقضايا العربية، والدور القطري المساند والداعم الرئيسي للإرهاب في سوريا واليمن وليبيا، وسبل التصدي له ومواجهته ».

وأكمل: «قطر صنعت داعش في ليبيا، ومولته بالمال والسلاح، وساهمت بشكل كبير في إثارة الفوضى وعدم الاستقرار في الداخل، وتسعى الآن لنقله إلى مصر من الناحية الغربية، حيث تهرب السلاح عبر الحدود، إلا أن التعاون الاستراتيجي بين أكبر قوتين عربيتين في المنطقة المتمثلة في مصر والسعودية، وتقوية الروابط والعلاقات بينهما سيعمل على إحباط هذا المخطط ومواجهته، والتصدي لتنظيم داعش الإرهابي في ليبيا، وتأمين الحدود الغربية، لتعود الأوضاع في ليبيا إلى ما كانت عليه».

